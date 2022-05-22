Немецкий генерал объяснил, почему поставки вооружения ВСУ бессмысленны

Поставки тяжелого вооружения Украине бессмысленны и опасны. Таковыми их назвал бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает РИА Новости.

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Как отметил Вад, для того, чтобы иметь возможность управлять такой тяжелой техникой, как танк «Леопард» или БМП «Мардер», военнослужащие должны пройти многолетнюю подготовку. В связи с этим украинские солдаты не смогут применить их в бою ни сейчас, ни в обозримом будущем.

Кроме того, считает генерал, подобные поставки, скорее всего, только усугубят существующий конфликт и приведут к непоправимым последствиям для Германии.

«Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам», — пояснил Вад.