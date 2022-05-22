Стало известно, сколько пробудет "Сармат" в вооружении ВС РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" будет стоять на вооружении до 2070-х годов. Об этом сообщил заместитель командующего РВСН Сергей Пороскун в воскресенье в передаче "Военная приемка" на телеканале «Звезда».
"Это перспективный ракетный комплекс, который будет стоять на боевом дежурстве ближайшие 50 лет. Такую уверенность дают прежде всего заложенные тактико-технические характеристики. Данная ракета изготовлена только на комплектующих элементах российского производства, большая надежность заложена в данный ракетный комплекс. Вот это дает основания так рассуждать", - сказал он.
Как рассказал генеральный конструктор Государственного ракетного центра им. В. П. Макеева (входит в Роскосмос) Владимир Дегтярь, "подобного "сармата" в соединенных штатах далеко нет".
"Они сориентированы в основном на твердотопливную тематику. И суть заключается в том, что просто-напросто у нас лучшие двигатели, которые работают на жидком топливе, которые до сих пор не могут быть освоены в производстве Соединенных Штатов", - отметил генконструктор.
В свою очередь командующий РВСН Сергей Кракаев рассказал, что название было дано ракете в честь воинов сарматов.
"Они создали тяжелую конницу, имеющую на вооружении длинное, тяжелое копье, стрелы. И самое главное, был прямой разящий меч, который наводил страх на своих соперников. И всегда перед набегом они думали, что вот за счет этого меча и будет им возмездие. Наверное, качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить. Это может быть меч возмездия. Это то, что предупреждает о том, что Россия надежно защищена", - подчеркнул командующий.
Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. В настоящий момент в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Диапазон боевого оснащения "Сармата" расширен, в том числе по количеству боевых блоков и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Это удалось сделать благодаря энергомассовым характеристикам ракеты. МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, изготовителем является завод "Красмаш" (входит а Роскосмос). МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.