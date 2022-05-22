Стало известно, сколько пробудет "Сармат" в вооружении ВС РФ

"Они создали тяжелую конницу, имеющую на вооружении длинное, тяжелое копье, стрелы. И самое главное, был прямой разящий меч, который наводил страх на своих соперников. И всегда перед набегом они думали, что вот за счет этого меча и будет им возмездие. Наверное, качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить. Это может быть меч возмездия. Это то, что предупреждает о том, что Россия надежно защищена", - подчеркнул командующий.