С визитом делегаций Швеции и Финляндии в Турцию возникла заминка

Визит делегаций Швеции и Финляндии в Турцию откладывается, пока страны ждут ответа от Анкары. Об этом стало известно из публикации в газете Milliyet.

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Отмечается, что делегации из Швеции и Финляндии должны были провести переговоры с НАТО, а в Стокгольме даже заявили, что главы МИД обеих стран посетят Анкару.

Как сообщает издание, после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил представителей шведской и финской сторон не утомляться, а процесс процесс по визиту их делегаций затормозился.

«Две страны (Швеция и Финляндия — прим. «Ленты.ру») предложили направить делегацию на уровне заместителей министров. После переговоров президента Эрдогана с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте в субботу было заявлено, что на повестке дня может стоять ответ Турции на предложение», — добавили в газете.