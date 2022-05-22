Арестович объяснил слова Зеленского о 700 тыс. воюющих украинцах

«Президент назвал цифру 700 тыс. Но это все силы обороны Украины, включая полицию, пограничные отряды, СБУ , тероборону и прочее», — сказал Арестович.

До начала спецоперации в ВСУ служили 250 тыс. человек. Минобороны Украины намерено довести численность личного состава до миллиона человек. Сейчас на Украине идет всеобщая мобилизация, из страны закрыт выезд для военнообязанных мужчин. Помимо регулярной армии создана территориальная оборона.