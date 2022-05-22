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10 минут назад

В РВСН заявили, что в ближайшие десятилетия системы ПРО не смогут перехватить "Сармат"

ТАСС

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР)"Сармат" в настоящее время невозможно перехватить. Об этом сообщил в воскресенье командующий РВСН Сергей Каракаев.

Командующий РВСН заявил о невозможности сбить "Сармат"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Те качества энергоемкости, энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом, имеющим боевое оснащение, и комплекса средств преодоления сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса "Сармат" противоракетная оборона не существует. <...> Ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия", - сказал Каракаев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале «Звезда».

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Названа необычная траектория для полета ракеты «Сармат»

Как пояснил командующий РВСН, одной из причин неуязвимости является сокращение активного участка траектории. Также Каракаев отметил, что из-за энерговооруженности "Сармат" может менять траекторию и лететь не только через Северный полюс.

"При необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая в принципе сегодня не защищена, а также имеются возможности и других траекторий с точки зрения вывода в космическое пространство", - отметил он.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Задачи пуска были выполнены в полном объеме, также были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. В настоящий момент в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.

Диапазон боевого оснащения "Сармата" расширен, в том числе по количеству боевых блоков и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Это удалось сделать благодаря энергомассовым характеристикам ракеты.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод "Красмаш" (входит в Роскосмос). По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира.

Армия,Сергей Каракаев,ГРЦ Макеева,РВСН,Роскосмос,
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