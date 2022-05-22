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6 часов назад

Газета Milliyet: визит делегаций Швеции и Финляндии в Турцию откладывается

Газета.Ruиещё 28

Визит делегаций Швеции и Финляндии в Турцию откладывается, передает газета Milliyet. Швеция ранее объявила, что главы МИД обеих стран посетят Анкару, на что президент Турции Реджеп Эрдоган сказал: "Пусть они не утомляются!". После этого Швеция и Финляндия предложили направить делегацию на уровне заместителей министров и ждут ответа от Анкары. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если они продемонстрируют солидарность с Анкарой. В ходе телефонных переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО, однако позиция Анкары к заявкам Швеции и Финляндии на членство в НАТО заключается в отношении этих стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции, отметили в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган поставил ультиматум Финляндии и Швеции по членству в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Армия,Йенс Столтенберг,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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