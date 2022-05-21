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32 минуты назад

Эрдоган поставил ультиматум Финляндии и Швеции по членству в НАТО

Ura.Ruиещё 6

Анкара не поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндия, если те ясно не покажут, что солидарны с Турцией. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу.

Эрдоган поставил ультиматум Финляндии и Швеции по членству в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией, то Анкара не поддержит их вступление в НАТО», — сказал Эрдоган. Слова президента приводит его канцелярия.

Финляндия и Швеция ранее приняли решение вступить в НАТО. Против этого выступил Эрдоган, порекомендовав делегациям из этих государств «не утруждать себя» поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на их членство в НАТО.

Назван катастрофический провал НАТО

Президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс позже призвал исключить Турцию из альянса, а также назвал политику Анкары «шантажом».

Армия,Йенс Столтенберг,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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