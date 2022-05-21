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26 минут назад

Предложение об исключении Турции из НАТО оценили

Lenta.ru

Регламентами НАТО не предусмотрена процедура исключения из альянса, поэтому не совсем понятно, как это возможно. К тому же на сегодняшний день НАТО нуждается в Турции больше, чем она в альянсе, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В разговоре с «Лентой.ру» политолог оценил возможность исключения Турции из Североатлантического альянса.

Предложение об исключении Турции из НАТО оценили
Фото: Michele Tantussi / ReutersMichele Tantussi / Reuters

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21 мая появилась информация, что президент аналитического центра Ближневосточного форума в США, историк-востоковед Даниэль Пайпс предложил исключить Турцию из НАТО. По его мнению, страна стремится договориться о привилегиях для себя в обмен на поддержку вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

«У Турции огромная, постоянно воюющая армия. Турция занимает стратегические позиции в регионе Ближнего Востока, Черного моря. Турция контролирует проливы, в конце концов. Поэтому люди, которые выходят с предложением об исключении, близки к безумию. Ничего под этими фразами нет», — заявил Минченко.

Политолог убежден, что исключение Турции будет невыгодно всему альянсу.

«Я думаю, что сейчас американцам нужнее [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, чем американцы Эрдогану. Учитывая факт географической близости Турции к зоне ключевого конфликта Запада и России — Украине, я думаю, что альянс будет пытаться всячески закормить Эрдогана пряниками. А если этого не сделать, то это будет большая ошибка», — считает Минченко.

Способы давления

Политолог сообщил, что американцы уже пытались свергнуть Эрдогана. А определенные группы в США поддерживали и продолжают поддерживать попытку военного переворота в Турции. Поэтому президент Турции уже привык к различным способам давления.

«Эрдогана нельзя запугать, его можно только подкупить. Условия подкупа он уже озвучил: доступ к передовой военной технике, в первую очередь к самолетам, и запрет курдских политических проектов на территории Финляндии и Швеции», — заключил он.

19 мая Анкара сообщила, что не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО. Эрдоган заявил, что турецкая сторона не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. По его словам, Анкара намерена решительно продолжать свою политику в этом направлении.

В США предложили исключить Турцию из НАТО

Армия,Евгений Минченко,НАТО,
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