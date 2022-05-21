Министерство обороны РФ опубликовало видео выхода с территории завода «Азовсталь» командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергея Волынского (также известен как Волына). На кадрах видно, как российские военные досматривают татуировки боевиков.

На телах сдавшихся изображены портреты Адольфа Гитлера, националиста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, и свастика. Военные также осмотрели одежду и личные вещи украинских националистов. Были найдены иностранные сухпайки и книга про историю «Руси-Украины».

В пятницу «Азовсталь» покинули последние боевики украинской националистической группировки «Азов» (признана экстремистской и запрещена в РФ). В плен российским военным сдались, в том числе, действующий командир «Азова» Денис Прокопенко, известный как Редис, и его заместитель Калина. За несколько часов до этого завод покинул командир Волына. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрывались на заводе «Азовсталь».