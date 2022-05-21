Стало известно о дефиците оружия и бронежилетов у наемников на Украине

По данным издания, многие люди приехали на Украину с завышенными ожиданиями, что они будут полностью экипированы. Однако ни бронежилетов, ни оружия не было, а людей все равно отправляли на фронт, уточнил Робинсон. Многим военнослужащим и наемникам до сих пор приходится самим покупать большую часть своего снаряжения, добавил он.