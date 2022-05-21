Зеленский раскрыл численность украинских войск

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл численность украинской армии. По его словам, сейчас «воюют 700 тысяч человек», передает РИА Новости.
Зеленский отметил, что еще в прошлом году «боевых там было 120 тысяч». В начале 2022 года он подписал указ о том, что «есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тысяч». Однако и этого количества оказалось мало.
«Но даже эти 100 тысяч не смогли бы остановить их … Сегодня это 700 тысяч. Вот вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют», – заявил Зеленский.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Донбасс в ближайшее время ждут «знаковые события», которые когда-то произошли в Крыму.