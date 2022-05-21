В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Зеленский раскрыл численность украинских войск

Майк Габриелян

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл численность украинской армии. По его словам, сейчас «воюют 700 тысяч человек», передает РИА Новости.

Зеленский раскрыл численность украинских войск
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

Зеленский отметил, что еще в прошлом году «боевых там было 120 тысяч». В начале 2022 года он подписал указ о том, что «есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тысяч». Однако и этого количества оказалось мало.

Зеленский заявил о намерении вернуть сдавшихся на «Азовстали» боевиков

«Но даже эти 100 тысяч не смогли бы остановить их … Сегодня это 700 тысяч. Вот вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют», – заявил Зеленский.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Донбасс в ближайшее время ждут «знаковые события», которые когда-то произошли в Крыму.

Армия,Владимир Зеленский,Комитет госдумы по международным делам,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители