Росгвардия ликвидировала опорный пункт ВСУ под Луганском

Росгвардия ликвидировала опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

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Известно, что в ходе воздушной разведки росгвардейцы обнаружили пикап и группу пехоты в укрытии. Предположительно, противник готовился нанести артиллерийский удар, однако его атака была упреждена.

В ведомстве уточнили, что огневой взвод уничтожил минометным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава, а также автомобиль.