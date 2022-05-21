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1 час назад

Минобороны: в Херсонской области сбит украинский Су-25

Майк Габриелян

Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области, также ликвидированы 14 украинских беспилотников в небе ДНР и ЛНР. Такие данные в субботу обнародовал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

В Херсонской области сбили самолет Су-25
Фото: ТАССТАСС

«Российскими средствами противовоздушной обороны еще один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области. Также сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов», - сказал он.

По словам генерала, беспилотники были ликвидированы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях.

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Российская ПВО также отразила атаки РСЗО «Смерч» вблизи пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.

Конашенков добавил, что российский истребитель в воздушном бою уничтожил украинский Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой.

Ранее в Минобороны рассказали, как российские военные уничтожили базу подготовки спецназа под Одессой.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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