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45 минут назад

Три человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию

Lenta.ru

Три человека погибли в результате ракетной атаки Израиля на сирийскую столичную провинцию Дамаск. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Сирии, передает РИА Новости.

Три человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию
Фото: ReutersReuters

«Приблизительно в 23.01 вечера пятницы (совпадает с мск, — прим. "Ленты.ру") израильский противник совершил агрессию с помощью ракет "земля - земля"», — говорится в заявлении.

Удары были нанесены со стороны Голан, нанеся удары по некоторым пунктам на юге Дамаска.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны ответили на ракеты противника и сбили большинство из них.

«Агрессия привела к гибели трех человек и нанесла некоторый материальный ущерб», — сообщило сирийское министерство обороны.

14 мая израильские истребители F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что ежурными силами сирийской противовоздушной обороны 16 ракет и один беспилотный летательный аппарат были уничтожены.

Армия,Олег Журавлев,
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