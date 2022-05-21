Три человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию

Три человека погибли в результате ракетной атаки Израиля на сирийскую столичную провинцию Дамаск. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Сирии, передает РИА Новости.

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«Приблизительно в 23.01 вечера пятницы (совпадает с мск, — прим. "Ленты.ру") израильский противник совершил агрессию с помощью ракет "земля - земля"», — говорится в заявлении.

Удары были нанесены со стороны Голан, нанеся удары по некоторым пунктам на юге Дамаска.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны ответили на ракеты противника и сбили большинство из них.

«Агрессия привела к гибели трех человек и нанесла некоторый материальный ущерб», — сообщило сирийское министерство обороны.