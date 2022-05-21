В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
31 минуту назад

Американский корабль назовут в честь филиппинского моряка

Газета.Ru

Новый эсминец ВМС США класса "Арли Бёрк" получит название USS Telesforo Trinidad (DDG 139) в честь филиппинского моряка-пожарного, который в 1915 году спас несколько человек во время пожара на авианосце "Сан-Диего". Об этом заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо, сообщает официальный сайт ВМС.

Американский корабль назовут в честь филиппинского моряка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пожарный Телесфоро Де Ла Крус Тринидад - единственный филиппинец в ВМС США, награжденный Почетной медалью, причем, за небоевую доблесть.

"Этот корабль и его будущая команда станут важной частью укрепления нашего морского превосходства, а также подчеркнут богатую культуру и историю нашего военно-морского наследия", - сказал министр.

Эсминцы класса "Арли Бёрк" вооружены крылатыми ракетами "Томагавк", торпедами, пушками калибра 127 и 25 мм, пулеметами, зенитными и противолодочными ракетами. На борту находятся два многоцелевых вертолета. Стоят на вооружении ВМС США с 1991 года. USS Telesforo Trinidad станет 89-м кораблем этого класса.

Ранее сообщалось, что американский флот обнародовал 30-летний план развития, который предполагает строительство более 300 новых кораблей, включая эсминцы, противолодочные корабли и подводные лодки. Реализация плана потребует от американской промышленности строить по 10 боевых кораблей каждый год.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители