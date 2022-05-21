Американский корабль назовут в честь филиппинского моряка

Новый эсминец ВМС США класса "Арли Бёрк" получит название USS Telesforo Trinidad (DDG 139) в честь филиппинского моряка-пожарного, который в 1915 году спас несколько человек во время пожара на авианосце "Сан-Диего". Об этом заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо, сообщает официальный сайт ВМС.

Пожарный Телесфоро Де Ла Крус Тринидад - единственный филиппинец в ВМС США, награжденный Почетной медалью, причем, за небоевую доблесть.

"Этот корабль и его будущая команда станут важной частью укрепления нашего морского превосходства, а также подчеркнут богатую культуру и историю нашего военно-морского наследия", - сказал министр.

Эсминцы класса "Арли Бёрк" вооружены крылатыми ракетами "Томагавк", торпедами, пушками калибра 127 и 25 мм, пулеметами, зенитными и противолодочными ракетами. На борту находятся два многоцелевых вертолета. Стоят на вооружении ВМС США с 1991 года. USS Telesforo Trinidad станет 89-м кораблем этого класса.