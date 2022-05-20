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1 час назад

Журналистка «Первого канала» заявила о выходе с «Азовстали» Святослава «Калины» Паламаря

Газета.Ru

Журналистка «Первого канала» Ирина Куксенкова написала в своем Telegram-канале, что заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь с позывным «Калина» вышел с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Святослав «Калина» Паламарь вышел из «Азовстали»
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

«Калына вышел с Азовстали! Сдал оружие — личный автомат и пистолет», — заявила журналистка.

Ранее RT со ссылкой на российского военного корреспондента Дмитрия Стешина сообщал о выходе Паламаря с территории завода вечером 18 мая. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

20 мая Куксенкова написала, что командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный также как «Волына», сдал оружие и покинул территорию комбината «Азовсталь».

Командир полка «Азов» заявил о прекращении сопротивления

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщал о сдаче в плен свыше 1900 украинских военных, заблокированных на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что с территории комбината были эвакуированы мирные граждане, всего 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем им была оказана медицинская и психологическая помощь.

Армия,Сергей Шойгу,Первый канал,
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