Святослав «Калина» Паламарь вышел из «Азовстали»

Журналистка «Первого канала» Ирина Куксенкова написала в своем Telegram-канале, что заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь с позывным «Калина» вышел с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

«Калына вышел с Азовстали! Сдал оружие — личный автомат и пистолет», — заявила журналистка.

Ранее RT со ссылкой на российского военного корреспондента Дмитрия Стешина сообщал о выходе Паламаря с территории завода вечером 18 мая. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

20 мая Куксенкова написала, что командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный также как «Волына», сдал оружие и покинул территорию комбината «Азовсталь».