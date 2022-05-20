Ветераны дали советы отправляющимся в зону спецоперации военным

По его словам, один из наиболее часто задаваемых вопросов от людей, в первый раз отправляющихся в зону боевых действий, а также их родственников – что брать с собой из тех вещей и предметов, что могут там понадобиться. Речь, разумеется, не идет о вооружении и «тяжелой» профессиональной экипировке (оружии, шлемах, бронежилетах и т. д.), а больше о предметах повседневного пользования, одежде, вспомогательной экипировке, продуктах питания и прочем.