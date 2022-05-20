Ветераны дали советы отправляющимся в зону спецоперации военным

Советы, какие вещи необходимо взять с собой контрактнику или добровольцу, отправляющемуся в зону специальной военной операции на Украине, дал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Герой России полковник Александр Головашкин.
По его словам, один из наиболее часто задаваемых вопросов от людей, в первый раз отправляющихся в зону боевых действий, а также их родственников – что брать с собой из тех вещей и предметов, что могут там понадобиться. Речь, разумеется, не идет о вооружении и «тяжелой» профессиональной экипировке (оружии, шлемах, бронежилетах и т. д.), а больше о предметах повседневного пользования, одежде, вспомогательной экипировке, продуктах питания и прочем.
«У нас есть список, составленный членами нашей организации, участниками боевых действий, офицерами, у которых за плечами не один военный конфликт. Сразу оговорюсь, что данный список не является исчерпывающим и обязательным, а скорее носит рекомендательный характер. Кто-то скажет – чего-то не хватает, а некоторые посчитают ряд предметов излишними. Окончательное решение, что брать с собой, должен принять сам командированный. Считаем, что многое из того, что вошло в список, существенно облегчит тяготы и лишения человеку, выполняющему боевые задачи, а некоторые предметы необходимой экипировки в определенных ситуациях помогут сохранить здоровье, а то и жизнь. Повторюсь: за каждым пунктом перечня стоит личный опыт офицеров, прошедших по несколько войн», – передает слова Головашкина ОСН.
В число рекомендаций Общероссийской организации «Офицеры России» на весенне-летний и осенний период вошли предметы для медицинской помощи: жгуты, перевязка, космическое одеяло, марлевые бинты, йод и другие средства. Также ветераны советуют брать с собой некоторые вещи из одежды (термобелье, резиновые сапоги, шапку и т. д.) и снаряжения (фонарь, спальный мешок, рюкзак).
Полный список публикует «Общественная служба новостей».
«Кто-то может сказать, что если приобрести все по списку и положить в рюкзак, то он будет неподъемным, если вообще в него все поместится. Совершенно верно, поэтому мы просто даем рекомендации, а что именно вы положите в свой рюкзак – решать вам самим. Это всегда очень индивидуальное решение», – подчеркнул Головашкин.