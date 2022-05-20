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26 минут назад

Командир полка «Азов» заявил о прекращении сопротивления

Lenta.ru

В сети появилось видеообращение командира украинского полка «Азов» Дениса Прокопенко, который заявил о прекращении сопротивления. Об этом сообщает «МК».

Командир полка «Азов» заявил о прекращении сопротивления
Фото: ТАССТАСС

По словам, Прокопенко, высшее военное руководство Украины отдало приказ о прекращении обороны Мариуполя. Гражданских и тяжелораненных удалось эвакуировать с территории завода «Азовсталь», отметил он. Последние, подчеркнул командир «Азова», получат необходимую помощь, пройдут через обмен и будут доставлены на территорию Украины.

19 мая стало известно о том, что заместитель командира украинского батальона «Азов» Святослав Паламар (Калина) сдался в плен. По словам военного корреспондента Дмитрия Стешина, Калина вышел с территории «Азовстали» вечером 18 мая.

Также территорию осажденного комбината покинул командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский с позывным Волына.

Появились подробности сдачи в плен командира бригады ВСУ Волыны

Армия,Святослав Паламар,Денис Прокопенко,
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