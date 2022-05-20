Жены солдат с "Азовстали" создадут организацию по защите военнопленных

Жены и матери военнослужащих, состоявших в гарнизоне Мариуполя, хотят учредить организацию по защите прав украинских военнопленных. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
"Мы хотим создать организацию по защите прав украинских военнопленных. Мы будем призывать весь мир, чтобы положения Женевской конвенции соблюдались", - заявила на брифинге в Стамбуле жена одного из солдат Наталья Зарицкая.
Она также высказалась о намерении установить контакт с солдатскими матерями России. Мать одного из военнослужащих ВСУ выразила надежду, что "Турция станет гарантом безопасности" солдат после того, как они покинут "Азовсталь".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее выступил на коллегии оборонного ведомства. Он заявил, что территория Луганской народной республики практически полностью взята под контроль, а на заводе "Азовсталь" сдались в плен 1900 украинских военнослужащих. По словам Шойгу, российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.