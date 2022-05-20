Жены солдат с "Азовстали" создадут организацию по защите военнопленных

Жены и матери военнослужащих, состоявших в гарнизоне Мариуполя, хотят учредить организацию по защите прав украинских военнопленных. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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"Мы хотим создать организацию по защите прав украинских военнопленных. Мы будем призывать весь мир, чтобы положения Женевской конвенции соблюдались", - заявила на брифинге в Стамбуле жена одного из солдат Наталья Зарицкая.

Она также высказалась о намерении установить контакт с солдатскими матерями России. Мать одного из военнослужащих ВСУ выразила надежду, что "Турция станет гарантом безопасности" солдат после того, как они покинут "Азовсталь".