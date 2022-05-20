Стали известны условия передачи Украине более опасного вооружения

Если Россия пойдет на штурм крупного украинского города вроде Одессы, США могут передать Киеву более опасные системы вооружения, что приведет к эскалации конфликта между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил политолог, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в комментарии «Ленте.ру».

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Еще одним условием увеличения военной помощи украинскому государству эксперт назвал затягивание боевых действий на Украине, в результате чего у Вашингтона «может притупиться чувство опасности». Пока же, по мнению Алексея Наумова, США «хотят помочь Украине, потратив при этом минимум денег и соответственно минимально провоцируя Россию на встречный ответ».

Политолог допустил, что Россия может быть спровоцирована на решительные действия против США. Однако это случится, только если Белый дом перейдет «красные линии» в поставках вооружения: начнет поставлять Киеву авиацию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и противокорабельные ракеты.

«Мы понимаем, что если западными противокорабельными ракетами будут потоплены корабли Черноморского флота, то Россия может наконец предпринять действия против стран НАТО и соответственно эскалировать ситуацию дальше», — заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что западные политики менее всего заинтересованы в таком сценарии на фоне проблем в международной экономике.

«Если ситуация не увидит коренного перелома, со временем (...) те же противокорабельные ракеты будут переданы, но не так, чтобы какую-то конкретную страну можно было бы в этом обвинить, а передать их консорциумом, к примеру от имени НАТО. Эта спираль противостояния и эскалации затягивает все дальше и все глубже», — добавил Алексей Наумов.