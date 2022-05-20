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53 минуты назад

Шойгу раскрыл число сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали»

Елена Прошина

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе продолжают сдаваться в плен заблокированные там украинские военные. На данный момент сложили оружие 1 908 человек. Об этом пишет ТАСС.

Он также напомнил, что ранее на «Азовстали» сложили оружие 1 387 морских пехотинцев. Кроме того, удалось спасти 177 мирных граждан, в том числе почти 50 детей.

«Продолжается блокирование завода "Азовсталь". С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь», - сказал Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР завершают освобождение ЛНР. По его словам, военные продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.

Шойгу: "Освобождение ЛНР близится к завершению"

Напомним, ранее сообщалось, что после окончания спецоперации завод «Азовсталь» будет снесен, т.к. он находится в таком состоянии, что нет смысла его восстанавливать. В нынешнем виде завод уже не сможет нормально функционировать.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,
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