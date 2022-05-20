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33 минуты назад

Шойгу заявил о создании 12 воинских частей в ответ на расширение НАТО

Елена Прошина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на Западном стратегическом направлении нарастают военные угрозы у российских границ из-за подачи Финляндией и Швецией заявок в НАТО. Как сообщает РИА Новости, в качестве мер противодействия до конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.

«Проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники», — добавил Шойгу.

Контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали рост подготовки соединений округа на 25% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул министр. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота выросла на 42%, налет авиации с начала года вырос на 4%.

Напомним, что Финляндия и Швеция приняли решение вступить в НАТО в конце прошлой недели. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что присоединение стран к блоку не создает «непосредственной угрозы» для России, однако Москва отреагирует на расширение альянса.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,НАТО,
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