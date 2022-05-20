Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на Западном стратегическом направлении нарастают военные угрозы у российских границ из-за подачи Финляндией и Швецией заявок в НАТО. Как сообщает РИА Новости, в качестве мер противодействия до конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.

«Проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники», — добавил Шойгу.

Контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали рост подготовки соединений округа на 25% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул министр. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота выросла на 42%, налет авиации с начала года вырос на 4%.