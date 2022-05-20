Шойгу: "Освобождение ЛНР близится к завершению"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширение контроля над территориями Донбасса. По его словам, освобождение ЛНР близится к завершению. Соответствующие заявления были сделаны в пятницу, 20 мая, на коллегии Минобороны РФ, передает РИА Новости.