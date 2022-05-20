Шойгу: "Освобождение ЛНР близится к завершению"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширение контроля над территориями Донбасса. По его словам, освобождение ЛНР близится к завершению. Соответствующие заявления были сделаны в пятницу, 20 мая, на коллегии Минобороны РФ, передает РИА Новости.
«Группировки российских Вооружённых Сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики», - подчеркнул Шойгу.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».