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1 час назад

Шойгу: "Освобождение ЛНР близится к завершению"

Лера Букина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширение контроля над территориями Донбасса. По его словам, освобождение ЛНР близится к завершению. Соответствующие заявления были сделаны в пятницу, 20 мая, на коллегии Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Группировки российских Вооружённых Сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики», - подчеркнул Шойгу.

Стало известно о применении Россией Су-57 на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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