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1 час назад

Военный эксперт оценил идею об отмене предела по возрасту для контрактников

Lenta.ruиещё 3

Повышение предельного возраста для заключения первого контракта на службу в Вооруженных силах (ВС) России может привести к увеличению числа контрактников. В частности, в армию пойдут бывшие безработные военные. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, публицист Борис Юлин.

Военный эксперт об отмене предела по возрасту контрактников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что увеличение числа контрактников может сократить число призывников, то есть прошедших первичную военную подготовку.

«Каждый набранный контрактник — это непризванный призывник, который пройдет мимо службы», — сказал Юлин.

При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что считает не совсем верным рассматривать контрактную армию как по умолчанию профессиональную. По его мнению, важно, чтобы у служащих по контракту был опыт, и чтобы они не успели утратить свои навыки.

В качестве более эффективного способа обеспечения армии специалистами Юлин назвал обучение россиян в военных академиях и училищах.

«Специалистов армия должна готовить постоянно сама, то есть нужны хорошие подготовленные кадры. Они не берутся за счет контракта, они берутся за счет военных училищ, людей, которые не по контракту служат, а людей, которые идут служить на всю жизнь», — уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы внесли законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Одним из авторов документа является бывший заместитель министра обороны России, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Сегодня в качестве предельного возраста для заключения первого контракта установлена планка в сорок лет для россиян и в тридцать лет для иностранцев.

Армия,Борис Юлин,Андрей Картаполов,Госдума,
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