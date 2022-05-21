Американский разведчик рассказал об очевидной ошибке США на Украине

По словам военного аналитика, глядя на поспешное предоставление Киеву десятков миллиардов долларов американской помощи, создается дежавю, что власти Соединенных Штатов повторяют ту же самую ошибку, которая привела к провалу в Афганистане. Он отметил, что в данном случае речь идет о неспособности адекватно оценить происходящее на Украине и составить четкий план. Так он подчеркнул, что в Вашингтоне воспринимают Украину как «отважный и благородный оплот свободы и демократии», но в реальности это одна из самых коррумпированных стран мира.