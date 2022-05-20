Списки погибших ВСУ передали российским силовикам

Сотрудники силовых ведомств России получили списки военных Украины, погибших, пропавших без вести, а также попавших в российский плен на южном направлении, сообщает РИА Новости.

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«Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный», — сообщил источник агентства в силовых ведомствах.

Отмечается, что большинство имен в этих списках — это рядовые и младший командный состав. За последний месяц Генштаб Украины испытывает острый кадровый голод, поэтому отправляет на службу плохо обученных новобранцев и боевиков территориальной обороны, призванных в ходе общей мобилизации.

Также вновь прибывшим военным не доверяют современное оружие, поэтому выдают, в частности, винтовки Мосина времен Первой мировой войны.

«А автомат Калашникова производства СССР калибром 7,62 миллиметра зачастую выдают один на троих с одним-двумя рожками патронов. При этом достать патроны на этот калибр практически нереально», — подчеркнул источник.