В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
45 минут назад

Списки погибших ВСУ передали российским силовикам

Елена Прошина

Сотрудники силовых ведомств России получили списки военных Украины, погибших, пропавших без вести, а также попавших в российский плен на южном направлении, сообщает РИА Новости.

Списки погибших ВСУ передали российским силовикам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный», — сообщил источник агентства в силовых ведомствах.

СМИ узнали о жалобах украинского офицера на ВСУ

Отмечается, что большинство имен в этих списках — это рядовые и младший командный состав. За последний месяц Генштаб Украины испытывает острый кадровый голод, поэтому отправляет на службу плохо обученных новобранцев и боевиков территориальной обороны, призванных в ходе общей мобилизации.

Также вновь прибывшим военным не доверяют современное оружие, поэтому выдают, в частности, винтовки Мосина времен Первой мировой войны.

«А автомат Калашникова производства СССР калибром 7,62 миллиметра зачастую выдают один на троих с одним-двумя рожками патронов. При этом достать патроны на этот калибр практически нереально», — подчеркнул источник.

По его словам, Киев не спешит вносить погибших новобранцев в текущие сводки потерь, так как реакция людей на гибель молодежи может стать «болезненной для общественного мнения». По этой причине погибших солдат вносят сначала в списки «пропавших без вести».

Армия,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители