Сенатор Рэнд Пол заявил, что военные США, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины. Желание американских военных начать войну с РФ политик оценил в колонке для Federalist.

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По его словам, ветераны, которые видели, к чему приводят бесконечные войны и смены режимов, не хотят войны с Россией и требуют сократить военное присутствие Соединенных Штатов.

Пол подчеркнул, что количество переданного Киеву оружия уже ударило по обороноспособности США, поскольку государство «практически опустошило свои арсеналы», отдав ключевое и дорогостоящее вооружение украинской стороне.