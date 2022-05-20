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8 минут назад

В США оценили желание американских военных начать войну с Россией

Lenta.ruиещё 5

Сенатор Рэнд Пол заявил, что военные США, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины. Желание американских военных начать войну с РФ политик оценил в колонке для Federalist.

В США оценили желание американских военных начать войну с Россией
Фото: ТАССТАСС

По его словам, ветераны, которые видели, к чему приводят бесконечные войны и смены режимов, не хотят войны с Россией и требуют сократить военное присутствие Соединенных Штатов.

Пол подчеркнул, что количество переданного Киеву оружия уже ударило по обороноспособности США, поскольку государство «практически опустошило свои арсеналы», отдав ключевое и дорогостоящее вооружение украинской стороне.

Ранее Пол заявил, что США придется попросить деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов. По его словам, американский бюджет не располагает средствами, необходимыми для выполнения обещанных обязательств перед украинской стороной.

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