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40 минут назад

В Пентагоне перечислили оружие, которое отправят Киеву

Национальная Служба Новостей

Отправка техники и оружия на Украину в рамках нового пакета помощи Киеву начнется незамедлительно, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

В Пентагоне перечислили оружие, которое отправят Киеву
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, речь идёт о 18 155-миллиметровых гаубицах, 18 тактических машин для их буксировки, 18 артиллерийских орудий, трех радарах AN/TPQ-36 для контрбатарейной борьбы. Как отметили в Пентагоне, переброска начнется «очень быстро».

Напомним, конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд. За одобрение пакета помощи высказалось большинство.

Армия,Джон Кирби,Пентагон,
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