США раскрыли планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби раскрыл планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию.
По его словам, Вашингтон ведет диалог с обеими странами о возможности отправки американских войск на их территорию, однако окончательного решения по данному вопросу нет.
«Обсуждения продолжаются, и мы пока не пришли к конечному решению. Мы уверены: когда возникнет необходимость в каких-либо конкретных гарантиях безопасности, мы их предоставим», — подчеркнул Кирби.
Представитель Пентагона отметил, что Соединенные Штаты решительно поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. По его словам, американская сторона готова помогать обеим странам в обеспечении их безопасности в период рассмотрения инициатив.