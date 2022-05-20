В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
52 минуты назад

США раскрыли планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию

Lenta.ru

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби раскрыл планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию.

США раскрыли планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию
Фото: flickr.comflickr.com

По его словам, Вашингтон ведет диалог с обеими странами о возможности отправки американских войск на их территорию, однако окончательного решения по данному вопросу нет.

«Обсуждения продолжаются, и мы пока не пришли к конечному решению. Мы уверены: когда возникнет необходимость в каких-либо конкретных гарантиях безопасности, мы их предоставим», — подчеркнул Кирби.

Байден поставил точку в вопросе о введении войск США на Украину

Представитель Пентагона отметил, что Соединенные Штаты решительно поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. По его словам, американская сторона готова помогать обеим странам в обеспечении их безопасности в период рассмотрения инициатив.

Армия,Джон Кирби,НАТО,Пентагон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители