США раскрыли планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби раскрыл планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию.

По его словам, Вашингтон ведет диалог с обеими странами о возможности отправки американских войск на их территорию, однако окончательного решения по данному вопросу нет.

«Обсуждения продолжаются, и мы пока не пришли к конечному решению. Мы уверены: когда возникнет необходимость в каких-либо конкретных гарантиях безопасности, мы их предоставим», — подчеркнул Кирби.