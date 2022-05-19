Моряков и офицеров авианосца "Джордж Вашингтон" допросили из-за массовых суицидов

Министр военно-морского флота Карлос Дель Торо в четверг допросил членов экипажа авианосца "Джордж Вашингтон", на котором была зафиксирована волна самоубийств. Об этом сообщает Stars and Stripes.

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По данным издания, беседы с министром проходили раздельно для матросов и офицеров. Кроме того, начальник военно-морских операций Майк Гилдей "прогуливался по помещениям корабля, чтобы поговорить с моряками и понаблюдать за условиями работы и жизни".

"У меня было несколько бесед как с министром обороны (США), так и с заместителем министра, и мы все знаем, что ситуация сложная, и хотим сделать ее лучше", — говорится в заявлении Дель Торо.

"Нам нужны отзывы экипажа, чтобы продолжать принимать немедленные меры для улучшения качества их жизни и доступности услуг по охране психического здоровья", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года в течение недели покончили с собой три члена экипажа авианосца "Джордж Вашингтон", а за последний год на корабле было зафиксировано семь смертельных случаев, включая пять самоубийств.

Член палаты представителей от штата Огайо Марси Каптур предположила, что самоубийства на "Джордже Вашингтоне" вызваны затянувшимся ремонтом судна, в ходе которого экипаж вынужден оставаться на борту на судостроительной верфи. При этом у сотен моряков нет доступа к жилью и машине — "они застряли на корабле".