В ДНР сообщили о 20 сдавшихся в плен украинских десантниках

Народная милиция ДНР сообщила в Telegram, что 20 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен.

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Они добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни, подчеркивается в сообщении.

Также военнослужащие ДНР уничтожили более 30 украинских военных, две БМП и один танк, восемь огневых точек противника.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что, по данным на 19 мая, оружие сложили уже более 1,7 тыс. украинских военнослужащих, укрывающихся ранее на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. С середины апреля, докладывал министр обороны РФ Сергей Шойгу, завод находится под контролем Вооруженных сил России и ДНР. Президент РФ Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», указав на необходимость защиты жизней российских военнослужащих. На территории завода оставались остатки вооруженных формирований ВСУ и националистических батальонов. Сообщалось также, что среди них были и иностранные старшие офицеры.