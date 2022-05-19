Власти Киева готовят провокацию в Сумской области

Власти Киева готовят провокацию с применением «блуждающих минометов» в Сумской области с целью вызвать ответный огонь российских войск по жилым домам.

По его словам, боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию России из районов частных домовладений, чтобы вызвать ответный огонь по жилым зданиям с удерживаемыми в них местными жителями. Мизинцев добавил, что с помощью данной провокации киевские власти хотят обвинить военных РФ в неизбирательных ударах по мирному населению с последующим широким освещение в украинских и западных СМИ и интернет-ресурсах.

При этом он подчеркнул, что в отличие от ВСУ, российские военнослужащие в ходе спецоперации неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, исключительно гуманно относятся к местным жителям и не наносят ударов по гражданским объектам.