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14 минут назад

ВСУ готовят провокацию с «блуждающими минометами» в Сумской области

Елена Прошина

Власти Киева готовят провокацию с применением «блуждающих минометов» в Сумской области с целью вызвать ответный огонь российских войск по жилым домам.

Власти Киева готовят провокацию в Сумской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает «РИА Новости».

По его словам, боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию России из районов частных домовладений, чтобы вызвать ответный огонь по жилым зданиям с удерживаемыми в них местными жителями. Мизинцев добавил, что с помощью данной провокации киевские власти хотят обвинить военных РФ в неизбирательных ударах по мирному населению с последующим широким освещение в украинских и западных СМИ и интернет-ресурсах.

При этом он подчеркнул, что в отличие от ВСУ, российские военнослужащие в ходе спецоперации неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, исключительно гуманно относятся к местным жителям и не наносят ударов по гражданским объектам.

Также Мизинцев обратил внимание на том, что преступные действия и провокации со стороны Киева в очередной раз лишь показывают его бесчеловечное отношение к судьбам своих граждан и полное пренебрежение нормами и принципами международного гуманитарного права.

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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