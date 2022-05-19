Лукашенко рассказал о покупке у России комплексов «Искандер» и С-400

Белоруссия приобрела у России необходимое количество комплексов «Искандер» и С-400 для вооружения своей армии. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил в ходе встречи с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. Он также рассказал, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным проблему ракетостроения, передаёт БелТА.

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Мы купили у вас нужное нам количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением, — заявил Лукашенко.

Он также сообщил, что условился с Путиным о помощи России в «доведении до ума» ракет, которые создают белорусские специалисты. По словам Лукашенко, Белоруссия заметно продвинулась в этой области, но на создание ракеты типа «Искандер» ей понадобится более года. С российской помощью этот срок её разработки значительно сократится.