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16 минут назад

Лукашенко рассказал о покупке у России комплексов «Искандер» и С-400

News.ru

Белоруссия приобрела у России необходимое количество комплексов «Искандер» и С-400 для вооружения своей армии. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил в ходе встречи с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. Он также рассказал, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным проблему ракетостроения, передаёт БелТА.

Лукашенко рассказал о покупке у России комплексов «Искандер» и С-400
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Мы купили у вас нужное нам количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением, — заявил Лукашенко.

Он также сообщил, что условился с Путиным о помощи России в «доведении до ума» ракет, которые создают белорусские специалисты. По словам Лукашенко, Белоруссия заметно продвинулась в этой области, но на создание ракеты типа «Искандер» ей понадобится более года. С российской помощью этот срок её разработки значительно сократится.

«Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск»

Ранее Лукашенко заявил, что комплексы С-400 смогут из Белоруссии «видеть Берлин», а «Искандеры» необходимы для защиты страны. Он также отметил, что Минск извлёк урок из российской спецоперации на Украине, который заключается в развитии и оснащении белорусских войск. До этого белорусские власти по-другому видели свою армию и её вооружение.

Армия,Глеб Никитин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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