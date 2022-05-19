Армия Израиля отказалась открывать уголовное дело по факту гибели журналистки Al Jazeera

Израильская армия не будет открывать уголовное расследование по факту гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в ходе военной операции.

Фото: EPA EPA

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильских военных.

«Решение не начинать уголовное расследование было принято в соответствии с существующей политикой, касающейся уголовных расследований в Иудее и Самарии (на Западном берегу реки Иордан. — RT), утверждённой Верховным судом», — отметили в израильской армии.

Представитель ведомства подчеркнул, что согласно соответствующей политике уголовное расследование не возбуждается немедленно, если смерть наступила в ходе активных боевых действий, за исключением случаев, когда выявлено достоверное и непосредственное подозрение в совершении уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al Jazeera в ходе столкновения израильских сил с палестинцами.