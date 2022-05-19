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21 минуту назад

Армия Израиля отказалась открывать уголовное дело по факту гибели журналистки Al Jazeera

RT на русском

Израильская армия не будет открывать уголовное расследование по факту гибели журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в ходе военной операции.

Армия Израиля отказалась открывать уголовное дело по факту гибели журналистки Al Jazeera
Фото: EPAEPA

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильских военных.

«Решение не начинать уголовное расследование было принято в соответствии с существующей политикой, касающейся уголовных расследований в Иудее и Самарии (на Западном берегу реки Иордан. — RT), утверждённой Верховным судом», — отметили в израильской армии.

Представитель ведомства подчеркнул, что согласно соответствующей политике уголовное расследование не возбуждается немедленно, если смерть наступила в ходе активных боевых действий, за исключением случаев, когда выявлено достоверное и непосредственное подозрение в совершении уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al Jazeera в ходе столкновения израильских сил с палестинцами.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что Китай решительно осуждает убийство корреспондентки телеканала Al Jazeera в Палестине.

Армия,ЦАХАЛ,
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