Ветеран «Альфы» назвал срок выхода всех украинских военных с «Азовстали»

Военные, находящиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, покидают ее постепенно из-за приказа властей Украины, считает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный срок выхода оставшихся на территории комбината солдат.

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Все украинские военные, которые находятся в последнем пункте сопротивления в Мариуполе, рано или поздно покинут его, считает Андрей Попов.

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По мнению ветерана «Альфы», если бы Киев не разрешил выход украинских сил с территории предприятия, процесс бы все равно начался. По его словам, комбинат выход войск с комбината может завершиться до конца мая.

«Первая причина — это внешние обстоятельства в лице наших вооруженных сил, которые создали определенные условия, чтобы в кратчайшие сроки, до конца мая, пришлось сдаваться. Есть объективные причины — много раненых, антисанитария, нехватка даже технической воды — все это вынуждает сдаваться. Эти условия заставили руководство в Киеве дать добро на то, чтобы сдавались», — объяснил он.

Ранее стало известно, что заместитель командира украинского полка «Азов» Святослав Паламар с позывным Калина вышел с территории металлургического предприятия к российским войскам. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

19 мая Министерство обороны России сообщило, что 771 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видно, как группы безоружных мужчин выстраиваются перед оборудованными российскими военными и силами Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) пунктами досмотра.

16 мая российское военное ведомство сообщило о достигнутой договоренности с представителями ВСУ. Был открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие были доставлены в больницу в Новоазовске на территории ДНР.

Информацию позже подтвердил Владимир Зеленский. Он добавил, что работа по спасению военных с «Азовстали» и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается.

«Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип», — сказал политик.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обмен пленными в ходе специальной военной операции России на Украине, заявил, что «нацистские преступники не должны подлежать обмену».