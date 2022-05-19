Стали известны подробности задержания замкомандира «Айдара»

Замкомандира одного из подразделений украинского националистического батальона «Айдар» Денис Мурыга пытался въехать в Россию как беженец. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Сегодня стало известно, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит ходатайство об аресте Дениса Мурыги. Его подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что замкомандира «Айдара» был задержан в апреле.

«Он пытался въехать на территорию России в потоке беженцев», - пояснил он.

Личность Мурыги была установлена силовиками, после чего он был задержан в Ростовской области.