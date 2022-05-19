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1 час назад

Украина вернула в строй пушки образца 1944 года

Lenta.ru

Украинские военные вернули в строй советские противотанковые орудия Д-44. Пушку, которую разработали в 1944 году, заметили на одном из тыловых полигонов. Об этом сообщает «Российская газета».

Украина вернула в строй пушки образца 1944 года
Фото: ВикипедияВикипедия

Устаревший образец задействовали на тыловом полигоне сухопутных войск. В 2015 году противотанковые пушки, которые находились на хранении, отправили в подразделения Национальной гвардии.

Отмечается, что орудие калибра 85 миллиметров не может эффективно бороться с современными танками, но способно поражать легкобронированную технику.

Дивизионную пушку Д-44 разработали в 1944 году, а в 1946 году орудие приняли на вооружение. До 1954 года было изготовлено более десяти тысяч пушек.

Ранее стало известно, что США передали Украине буксируемые гаубицы M777 без блоков цифровой системы управления огнем.

В апреле в районе проведения специальной военной операции в Донбассе заметили танк Т-90М со снижающим заметность покрытием.

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