Российский генерал объяснил невозможность «жесткой зачистки» границы от ВСУ

«Как только мы начнем давить их артиллерийские точки, все это снимут на камеру и потом покажут всему миру — якобы вот как Россия "безжалостно расправляется с мирными украинцами, а сама заявляет, что не воюет с гражданским населением". Это все провокации, нацеленные на еще большее разжигание конфликта», — объяснил Липовой невозможность зачистки.