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18 минут назад

Российский генерал объяснил невозможность «жесткой зачистки» границы от ВСУ

Lenta.ru

Обстрелы приграничных районов России с украинской стороны можно пресечь при помощи «жесткой зачистки» прилегающих территорий, однако российские военные этого не делают. Об этом в беседе с News.ru рассказал генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Российский генерал объяснил невозможность «жесткой зачистки» границы от ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседника, ВСУ намеренно прячут свою артиллерию среди жилых домов и школ, чтобы спровоцировать уничтожение гражданской инфраструктуры ответным огнем.

«Как только мы начнем давить их артиллерийские точки, все это снимут на камеру и потом покажут всему миру — якобы вот как Россия "безжалостно расправляется с мирными украинцами, а сама заявляет, что не воюет с гражданским населением". Это все провокации, нацеленные на еще большее разжигание конфликта», — объяснил Липовой невозможность зачистки.

Офицер отметил, что разведка ведет активную работу, а затем огневые точки ВСУ выявляются и уничтожаются высокоточным оружием. Но всю артиллерию подавить не получится, поскольку украинские военные каждый раз делают залпы из новых населенных пунктов, прикрываясь жилыми домами и школами.

«Сколько бы подразделения ВСУ не прятались, их все равно засекут, настигнут и ликвидируют», — констатировал Липовой.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении ЛЭП в результате обстрела приграничного села Безымено.

Армия,Вячеслав Гладков,
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