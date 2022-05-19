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49 минут назад

Минобороны России объяснило значение букв Z и V

Алиса Селезнёва

Буквы Z и V не несут специальной нагрузки и не являются официальными воинскими символами. Об этом говорится в ответе заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Сергея Гусева, который разместил в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.

Минобороны России разъяснило значение букв Z и V
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик отметил, что ответ был дан на его запрос.

«Данные знаки не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки», - пояснили в Минобороны.

При этом там констатировали, что эти символы в настоящее время «узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами России, Донецкой и Луганской народных республики», а также «многими другими».

Евгений Ступин подчеркнул, что не возражает против использования ответа Минобороны России «в любых судебных делах» и выразил надежду, что этот документ кому-то «поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов».

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете использования в стране символов, «пропагандирующих войну», к которым отнесены «некоторые буквы», а также «двухцветная черно-оранжевая ленточка». Глава государства подчеркнула, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории, их использование преступно и будет жестко наказано».

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В свою очередь нардеп Украины Игорь Фрис призвал убрать из автомобильных номеров символы Z и V. Свою инициативу он объяснил тем, что эти буквы напоминают о спецоперации России.

Армия,Сергей Гусев,Минобороны России,Мосгордума,КПРФ,
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