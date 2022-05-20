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18 минут назад

Стало известно о двойном гражданстве замкомандира батальона «Айдар»

Lenta.ruиещё 10

У арестованного заместителя командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Айдар» Дениса Мурыги нашли паспорта России и Украины. Об этом стало известно ТАСС.

Стало известно о двойном гражданстве замкомандира батальона «Айдар»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе судов Ростовской области подтвердили, что у Мурыги двойное гражданство.

Ранее сообщалось, что замкомандира нацбатальона пытался пробраться в Россию под видом беженца. Он был задержан в апреле.

19 мая Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал его на два месяца, до 16 июля. Мурыгу заподозрили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом»).

Также, по данным ТАСС, в 2015 году он принимал участие в подрыве моста в Луганской народной республике (ЛНР).

Армия,Денис Мурыга,
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