Руководство НАТО сразу не пойдет на принятие Косова в число стран-участниц альянса, при этом его стратегической целью является втянуть Приштину в свои интеграционные процессы. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО , доктор исторических наук Алексей Подберезкин , комментируя заявление премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти о намерении автономного края вступить в НАТО и Европейский союз .

Ранее Курти на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете заявил о намерении Приштины вступить в НАТО и Европейский союз. По его словам, постоянное сотрудничество сторон «укрепляет долгосрочную приверженность Косова миру, безопасности и членству в НАТО». В частности, политик напомнил, что силы безопасности Косова были развернуты вместе с США в Кувейте, а также республика принимает участие в совместных военных учениях США Defender Europe 21.