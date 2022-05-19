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54 минуты назад

Эксперт оценил планы властей Косова по вступлению в НАТО

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Руководство НАТО сразу не пойдет на принятие Косова в число стран-участниц альянса, при этом его стратегической целью является втянуть Приштину в свои интеграционные процессы. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин, комментируя заявление премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти о намерении автономного края вступить в НАТО и Европейский союз.

Я не думаю, что альянс сразу пойдет на это. Хотя его стратегическая цель - это втянуть Косово в интеграционные процессы не только в Евросоюзе, но и в НАТО. Это совершенно очевидно. Но в современных условиях, я думаю, руководство Евросоюза и НАТО постарается избежать таких решений на фоне конфликта на Украине. Слишком очевидно это будет противоречить заявленным принципам. Поэтому тактически это маловероятно, а стратегически, конечно, это основная цель Запада.

Стратегической целью Запада является максимальное ослабление позиций России на постсоветском пространстве. В частности, естественно, в Грузии и в Молдове. Это ближайшая задача Запада на постсоветском пространстве. Хотя, как показывают попытки интеграции Финляндии и Швеции, они, как правило, носят долговременный характер. То есть на примере Финляндии и Швеции, которых более 10 лет активно втягивали в НАТО и в новые военные структуры Евросоюза, видно, что это процесс будет продолжаться. Вопрос заключается только в одном: не помешает ли этому процессу позиция России? Потому что для России, конечно, совершенно неприемлемо присутствие и Молдовы, и Грузии в НАТО. Особенно в той части, которая касается неурегулированных приднестровских вопросов. Приднестровье точно не будет ни в Евросоюзе, ни в НАТО. Каким образом удастся это сделать? Запад сможет это сделать только путем военной интервенции в Приднестровье. То есть это опять же будет попытка военно-силового решения проблемы. Возможно повторение ситуации 2008 года, однако уже не только с Грузией, но и с Приднестровьем. Хотя грузины уже "оценили по достоинству" готовность Запада вмешиваться в эти дела. Может быть, изменения и будут в результате обострения противоречий между Россией и Западом, что в стратегическом плане вполне вероятно, но это совсем не факт.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Ранее Курти на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете заявил о намерении Приштины вступить в НАТО и Европейский союз. По его словам, постоянное сотрудничество сторон «укрепляет долгосрочную приверженность Косова миру, безопасности и членству в НАТО». В частности, политик напомнил, что силы безопасности Косова были развернуты вместе с США в Кувейте, а также республика принимает участие в совместных военных учениях США Defender Europe 21.

Армия,Алексей Подберезкин,НАТО,МГИМО,ЕС,
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