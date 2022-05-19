В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за сутки «азовцев»

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга 19 мая рассказал, сколько боевиков националистического батальона «Азов» и украинских военных сдалось в плен за последние сутки в Мариуполе.
По словам Конашенкова, за последние 24 часа сложил оружие и сдался в плен 771 боевик, раненых среди них не было.
«Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке», — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские военные пытались убить сдавшихся в российский плен боевиков националистического батальона «Азов».