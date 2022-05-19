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39 минут назад

Российскому «Адмиралу Кузнецову» помешал ветер

Lenta.ru

Заходу в док единственного российского авианосца — «Адмирала Кузнецова» — помешала непогода. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Российскому «Адмиралу Кузнецову» помешал ветер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один собеседник агентства заявил, что «заход авианосца в док перенесен по метеоусловиям — сильный ветер». Другой добавил, что проведение этой операции ожидается.

В мае ТАСС, также ссылаясь на источник, информировал, что «Адмирал Кузнецов» зайдет в док 35-го судоремонтного завода 15-17 мая.

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов». Как ВМС РФ стать на ступень выше

В сентябре 2021 года заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев сказал, что такой великой стране, как Россия, авианосец нужен.

В августе того же года РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвинули на один год.

Армия,Владимир Королев,
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