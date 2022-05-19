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50 минут назад

На военной базе ЮВО в Армении стартовала подготовка авиационных наводчиков

Министерство обороны Российской Федерации

На высокогорном полигоне Алагяз стартовали тренировки с авиационными наводчиками соединения Южного военного округа (ЮВО) в Армении.

На военной базе ЮВО в Армении стартовала подготовка авиационных наводчиков
Фото: ТАССТАСС

Авианаводчики выполняют нормативы по наведению истребителей оперативно-тактической авиации МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации, приданных мотострелковым и артиллерийским подразделениям.

Особое внимание при подготовке военнослужащих уделяется освоению навыков в наведении на цели авиации в системе разведывательно-ударных (огневых) контуров.

В завершении учебных мероприятий военнослужащие сдадут нормативы для подтверждения квалификации.

К практическим занятиям привлечено более ста военнослужащих ЮВО из числа штатных и внештатных передовых авиационных наводчиков, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, включая истребительную, армейскую и беспилотную авиацию.

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