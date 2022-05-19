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1 час назад

Военкор Стешин заявил, что в плен сдался замкомандира «Азова» с позывным Калина

Газета.Ru

Заместитель командира полка «Азов» с позывным Калина, согласно предварительным данным, вышел с «Азовстали» в Мариуполе и сдался в плен. Об этом сообщает RT со ссылкой на российского военного корреспондента Дмитрия Стешина.

Предположительно, замкомандира сдался вечером 18 мая.

«Вышел по странному совпадению на взвод Люгера — это ребята, которые в микрорайоне Восточный просидели 17 дней в многоэтажке в полном окружении...», — подчеркнул Стешин.

По словам военкора, ожидается «итоговая пресс-конференция Калины».

«Официального подтверждения этой информации нет», — заключил военкор.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

На базе «Азова» в Мариуполе нашли предметы сатанинского культа

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

Украинский нацбатальон «Азов» — экстремистская организация, запрещённая в России.

Армия,Видео,Владимир Путин,
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