Заместитель командира полка «Азов» с позывным Калина, согласно предварительным данным, вышел с «Азовстали» в Мариуполе и сдался в плен. Об этом сообщает RT со ссылкой на российского военного корреспондента Дмитрия Стешина.
Предположительно, замкомандира сдался вечером 18 мая.
«Вышел по странному совпадению на взвод Люгера — это ребята, которые в микрорайоне Восточный просидели 17 дней в многоэтажке в полном окружении...», — подчеркнул Стешин.
По словам военкора, ожидается «итоговая пресс-конференция Калины».
«Официального подтверждения этой информации нет», — заключил военкор.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.
Украина ввела военное положение на всей территории страны.
Украинский нацбатальон «Азов» — экстремистская организация, запрещённая в России.