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1 час назад

В Анкаре подготовили "скандинавское досье" с требованиями по НАТО к Швеции и Финляндии

ТАСС

Власти Турции могут пересмотреть позицию в отношении членства в НАТО Швеции и Финляндии в случае выполнения ими пяти основных условий. Об этом в четверг сообщает газета Türkiye, отмечая, что для планирующих прибыть в предстоящий понедельник в Анкару шведских и финских дипломатов подготовили "скандинавское досье", в котором изложены позиция Турции и ее требования.

Раскрыты пять пунктов «скандинавского досье» Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломатов, как ожидается, примет заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал, он же сообщит о требованиях Анкары, пишет газета. В частности, турецкие власти настаивают на экстрадиции членов "террористических" Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО; признании в террористическими так называемых Сирийских сил национальной самообороны (СНС), которых в Анкаре считают аффилированными с РПК; прекращении поддержки представителей "организации фетхуллахистов" (ФЕТО), которую турецкие власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в 2016 году; закрытии всех организаций, связанных со структурами, которые в Турции ассоциируют с террористами, и предоставлении соответствующих гарантий.

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"Они [дипломаты] будут вынуждены принять во внимание наши требования. Возможно, им придется несколько раз посетить Турцию", - сообщает Türkiye со ссылкой на дипломатические источники. По их сведениям, в Анкаре не пойдут на уступки ни по одному из отраженных в "скандинавском досье" пунктов.

Список со схожими требованиями 18 мая разместила близкая к правительственным кругам газета Sabah. В публикации речь шла о 10 требованиях к скандинавским странам, и в дополнение к изложенным в Türkiye речь шла о недопустимости предпринимать действия, направленные против национальной безопасности Турции; необходимости наладить регулярные контакты и сотрудничество в вопросах противодействия терроризму, блокировать банковские счета лиц и организаций, связанных с террористическими организациями; не допускать деятельности на своей территории НПО, имеющих антитурецкую направленность.

Позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО объяснили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 18 мая, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к РПК. Аналогичное заявление он сделал 16 мая, отметив, что выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в связи с отказом этих стран выдать Турции лиц, причастных к деятельности РПК. Тогда же Эрдоган посоветовал представителям скандинавских стран, планирующим посетить Анкару, чтобы убедить ее поддержать во вступлении в НАТО, не утруждать себя такими поездками. В среду турецкий лидер повторил эти слова.

Армия,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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