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10 минут назад

На базе «Азова» в Мариуполе нашли предметы сатанинского культа

Lenta.ruиещё 1

На базе полка «Азов» в Мариуполе обнаружены языческое капище и стенд с сатанинскими символами. Об этом сообщает РИА Новости.

На базе «Азова» в Мариуполе нашли предметы сатанинского культа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Деревянные идолы высотой до трех метров нашлись рядом с одной из городских школ, где находились две казармы для рекрутов. Капище было огорожено камнями, а внутри корреспондент агентства увидел подобие жертвенника. Кроме этого, был найден стенд с изображениями сатаны и перевернутыми пентаграммами.

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4 мая сообщалось, что в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка увидели признаки занятия черной магией. В частности, на стене штаба был нанесен оккультный рисунок сигил, а также сделанные кровью пометки. Культуролог Екатерина Дайс обратила внимание, что знак был начертан без отрыва кисти от поверхности, что подтверждает намерение автора придать ему некую магическую силу.

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