На базе «Азова» в Мариуполе нашли предметы сатанинского культа

На базе полка «Азов» в Мариуполе обнаружены языческое капище и стенд с сатанинскими символами. Об этом сообщает РИА Новости.

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Деревянные идолы высотой до трех метров нашлись рядом с одной из городских школ, где находились две казармы для рекрутов. Капище было огорожено камнями, а внутри корреспондент агентства увидел подобие жертвенника. Кроме этого, был найден стенд с изображениями сатаны и перевернутыми пентаграммами.