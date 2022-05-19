Голландия поставила на Украину БТР без пулеметов

В частях ВСУ голландские бронемашины YPR-765 в качестве башенного вооружения получили обычные 7,62-мм автоматы Калашникова. При этом ранее, во время эксплуатации в армии Нидерландов, они были вооружены крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами M2 Browning. На Украину БТР были поставлены без пулеметов. Об этом сообщила "Российская газета".

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Машина YPR-765 была разработана в США в 1970 году на основе бронетранспортера М113. Она не заинтересовала Пентагон, но лицензию на ее производство приобрели Нидерланды. В 1972 году было начато серийное производство. Помимо Нидерландов машина в разное время стояла на вооружении армий Бельгии, Алжира, Турции и Франции.