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23 минуты назад

Голландия поставила на Украину БТР без пулеметов

Газета.Ru

В частях ВСУ голландские бронемашины YPR-765 в качестве башенного вооружения получили обычные 7,62-мм автоматы Калашникова. При этом ранее, во время эксплуатации в армии Нидерландов, они были вооружены крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами M2 Browning. На Украину БТР были поставлены без пулеметов. Об этом сообщила "Российская газета".

Голландия поставила на Украину БТР без пулеметов
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Машина YPR-765 была разработана в США в 1970 году на основе бронетранспортера М113. Она не заинтересовала Пентагон, но лицензию на ее производство приобрели Нидерланды. В 1972 году было начато серийное производство. Помимо Нидерландов машина в разное время стояла на вооружении армий Бельгии, Алжира, Турции и Франции.

Ранее стало известно, что Швеция поставила Украине зенитные автоматические пушки Bofors L60, разработанные в 1932 году.

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