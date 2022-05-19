Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Градов»

Город Ясиноватая в Донецкой Народной республике подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По данным представительства, по городу было выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».