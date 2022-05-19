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37 минут назад

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Градов»

ТК «Звезда»

Город Ясиноватая в Донецкой Народной республике подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По данным представительства, по городу было выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Градов»
Фото: Сергей Батурин, РИА НовостиСергей Батурин, РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.15 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении представительства.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в телеобращении к россиянам сообщил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что главными целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В оборонном ведомстве России подчеркнули, что наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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