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1 час назад

Многодетный отец погиб под Херсоном в результате ракетного удара ВСУ

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины погиб многодетный отец, житель поселка Чернобаевка, который мирно трудился на своем огороде, сообщил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Многодетный отец погиб под Херсоном в результате ракетного удара ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«В [городе] Херсон, [в поселке] Чернобаевка, продолжают гибнуть мирные жители от ракетных ударов ВСУ. Сегодня от рук украинских нацистов погиб многодетный отец, который мирно трудился на своем огороде. Сиротами остались трое маленьких детей…», – сообщил заместитель главы Херсонской области в своем Telegram-канале.

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Стремоусов также сообщил, что еще один человек получил ранения. При обстреле территории Херсонской области украинские военные применили кассетные боеприпасы.

В четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.

В прошлую среду постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.

В День Победы в Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. Тогда же глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах выстроить систему управления регионом по модели России. 7 мая в Госдуме заявили о неразрывном будущем освобожденных территорий с Россией.

Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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