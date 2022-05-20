Многодетный отец погиб под Херсоном в результате ракетного удара ВСУ

В результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины погиб многодетный отец, житель поселка Чернобаевка, который мирно трудился на своем огороде, сообщил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Фото: ТАСС ТАСС

«В [городе] Херсон, [в поселке] Чернобаевка, продолжают гибнуть мирные жители от ракетных ударов ВСУ. Сегодня от рук украинских нацистов погиб многодетный отец, который мирно трудился на своем огороде. Сиротами остались трое маленьких детей…», – сообщил заместитель главы Херсонской области в своем Telegram-канале.

Видео дня

Стремоусов также сообщил, что еще один человек получил ранения. При обстреле территории Херсонской области украинские военные применили кассетные боеприпасы.

В четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.

В прошлую среду постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.

В День Победы в Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. Тогда же глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах выстроить систему управления регионом по модели России. 7 мая в Госдуме заявили о неразрывном будущем освобожденных территорий с Россией.

Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.